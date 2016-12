Opptur i Nove Mesto

Lars Helge Birkeland er fornøyd med 15. plassen på verdenscupfellesstarten i Nove Mesto, selv om han skjøt seg bort fra en mulig pallplassering med to bom på tredje skyting.

Etter to fulle hus på de to liggende skytingene lå nemlig landslagsskiskytteren fra Mollestad helt i tet inn til første stående skyting. Og han begynte bra med to treff. De ble dessverre etterfulgt av to bom, før han traff på sisteskuddet. Da hjalp det ikke med fullt hus på siste stående og bra fart i sporet. Det endte med en 15. plass.