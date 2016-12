Har 9.330 typer julepapir

Overskriften hadde ikke vært mulig dersom det ikke var Nell Edith Svaland som selv hadde uttalt det, og hun uttaler videre at det nok er litt spesielt.

Lese mer? Logg inn eller bestill et abonnement. Har du abonnement? Registrer deg som digital bruker gratis.

Les også

Men det er vel egentlig ikke mer sprøtt enn alt annet som samles på. Det er jo helt på høyde med frimerkesamling, selv om det kanskje er mere penger i det. Og det topper helt klart skruesamlingen som finnes i garasjer og kjellere. – Det begynte i 1996 – altså for 20 år siden, og nå går det ikke an å slutte, sier Nell Edith. Nå består samlingen av 9.330 forskjellige innpakningspapirer med forskjellige motiver. Og det er viktig at det ikke er to av samme slag, sier Nell Edith.