Gave til klovner

Både Anne Beth Ugland og Kjetil Tobiassen ble hedret etter å arbeidet i 30 år på Foss fabrikker.

Men Norges vel medalje for lang og tro tjeneste kunne de klare seg uten. Medaljen er en anerkjennelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Den er en tradisjonsrik og spesiell påskjønnelse som bedrifter har brukt for å påskjønne medarbeidere helt siden 1888.

– Vi mente imidlertid at vi kunne klare oss uten medaljen og valgte å gi vår påskjønnelse til frivillig arbeid. Kjetil har hatt et godt forhold til speiderne og valgte å gi 5.000 kroner til de. Jeg valgte å gi min medalje – 5.000 kroner til sykehusklovnene, som jeg synes gjør en fantastisk jobb, sier Ugland.

Selv om det nettopp er ansatt to relativt unge på Foss bad regner Anne Beth og Kjetil med at gjennomsnittsalderen på arbeidstakerne er godt over femti.

– At folk blir her så lenge, vitner jo om trivsel og det er de som har jobba her i over 40 år. Selvfølgelig er det mange av oss som har interessante arbeidsoppgaver, men det er nok det sosiale arbeidsmiljø som gjør at man ikke slutter så lett. Her møter vi trivelige og koselige mennesker hver dag, og det er vel omkring tretti ansatte her nå, sier Ugland.

Og Birkenesavisa stiller seg i rekken av gratulanter.