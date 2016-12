Ber folk bære inn ved

Ekstremværet Urd er ventet å nå Sørlandet i løpet av dagen, og myndighetene ber folk forberede seg.

– Rydd løse gjenstander ute, lad opp mobilen, og bær inn ved i huset, lyder meldinga fra kriselederen i Birkenes kommune.

Ekstremværet Urd forventes å komme inn over Sørlandet på ettermiddagen mandag 26. desember. Kommunen råder folk til å holde seg inne, men hjelpe andre som har behov for assistanse.

Agder Energi Nett er i beredskap og har kalt inn ekstra mannskaper som er klare til å rette feil som måtte oppstå i strømnettet som følge av uværet. Kraftselskapet informerer kundene via SMS ved strømbrudd, og sender også oppdatert informasjon underveis dersom strømbruddene blir langvarige.

– Kundene oppfordres til å være forberedt på å ta i bruk andre oppvarmingskilder enn strøm, og ha klar lommelykter med gode batterier og lade opp mobiltelefonene sine, skriver Agder Energi Nett i en pressemelding.

De ber kundene om å benytte feilmeldingstelefonen, telefonnummer 07272, kun dersom det oppstår situasjoner som har konsekvenser for liv og helse.

– Vi er forberedt på at uværet kan påvirke og skade våre installasjoner, og har derfor ekstra beredskap både hos oss selv og entreprenørene våre, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Alle driftsmiljøer i Telenor har gjennomgått sine beredskaps- og vaktplaner med sikte på å kunne håndtere ekstraordinære situasjoner. Entreprenørene er også varslet om økt beredskap for håndtere eventuelle feilsituasjoner.

– Når vi ser at denne type ekstremvær er på vei, har vi gode rutiner for å sjekke alle beredskapslagre for reservedeler og klargjøre for eventuell beredskap, sier Amundsen i en pressemelding fra Telenor.