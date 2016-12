27 år rundt Espe

Ivar Skåre og frua Inger har fortjent Birkenesavisas juleblomst.

Klar beskjed på mail fra Maria B. Dalene. Ivar Skåre og frua Inger er selvsagte kandidater.

– Ivar Skåre og kona stiller opp hver torsdag fra etter påske til høstferien for å arrangere Espe rundt. Han ordner med tidtaking og han ordner med saft og de åpner opp gårdsplassen for at dette skal kunne gjennomføres og dette har de gjort i mangfoldige år, skriver Dalene til Birkenesavisa, og fortsetter:

– Det er mange med meg som setter utrolig stor pris på at de gjør dette og gir oss motivasjon til å gjennomføre treninga og vi vil gjerne takke dem med en juleglede via avisa.

Og Birkenesavisa ser ingen grunn til å overprøve dette ønsket. Over en koselig kopp kaffe i Nordåsveien 43 kommer det fram mang en interessant sak. Espe rundt har i årenes løp blitt til Espe rundt og rundt og rundt. Det har blitt arrangert i 27 år nå, og deltakelsen er upåklagelig.

– Hvordan fant du på dette?

– Vi var noe som trimmet sammen på 80-tallet, og da oppsto tanken om å lage en permanent trimløype, og da ble det bare sånn. Så i 1988 gikk det første offisielle løpet, åpent for alle, av stabelen. Nå arrangeres det hver torsdag mellom påske og elgjakta, sier Ivar.

Og her er det system. Hvert løp og hver deltaker er notert. Det siste løpet i høst var nummer 690 i rekken. I protokollen går det an å finne ut ay Bjørn Vidar Lie gjennomførte på tiden 36,23 i 2006. Man finner også kjente navn som Lars Helge Birkeland og Fanny Welle-Strand Horn, nå Birkeland. Svalandsguttene har også stilt trofast opp og har mange gode tider.

Omvendt jaktstart

– Men det er ikke noe konkurranseløp med premier og seierspall. Her konkurrerer man med seg selv. Kanskje litt konkurranse på det siste løpet hver høst, for da lager vi en omvendt jaktstart basert på et gjennomsnitt av tidene som den enkelte har oppnådd gjennom sesongen. Da starter den «dårligste» først, og den «beste» til slutt, og da er det ikke gitt på forhånd hvem som vinner, sier Ivar.

Og førstepremien kan da være hakke og spade – løypa skal jo holdes i orden.

– Rekorden er det Hans Gunnar Omdal fra Vennesla som har. Hans beste runde er på 28,51. Jeg vet ikke om det er den dårligste vinnertidatida, men 27. mars 2008 løp bestemann på 55 minutter – forståelig nok med 50 cm snø gjennom hele løypa, sier Ivar.

– Du sier hver torsdag. Hva når 17. mai faller på torsdag?

– Da rekker vi å gjennomføre løpet mellom barnetoget og folkefesten, og de trofaste traverne stiller opp, forteller Ivar.

Etter nærmere 40 år som lærer på Valstrand er Ivar Skåre et kjent navn for de fleste, og det er vel ikke å ta for hardt i å si at han kjenner de fleste i bygda. Med Espe rundt og tilnavnet «idrettsmerkegeneralen» er det nærliggende å anta at det var kroppsøving som var hans fag. Men der tok jeg feil – han underviste i matematikk og biologi. Frua avsluttet også sin karriere på Valstrand, og er selvfølgelig på fornavn med hvert fall halve bygda. Det er ikke få elever som har sittet mer eller mindre stille under Ingers kateter.

Arrangementskomiteen forblir uendret

– Som pensjonist kan jeg ikke bare drive med saftblanding, så jeg har engasjert meg i organisasjonen Hvite Busser og er stadig med skoleelever på tur til andre verdenskrig og konsentrasjonsleirer i Polen, sier Inger som ikke har noen planer om å gi seg verken som cateringsansvarlig for Espe rundt eller Polenturer.

Ivar sliter for tiden med ei dårlig hofte, så det er ikke så mye han får trimmet selv, men etter hva Birkenesavisa forstår, ligger det ikke an til å forandre på arrangementskomiteen i uoverstigelig fremtid.

Dette bifalles av Birkenesavisa og dens lesere, som herved har gitt Ivar og Inger den takk og oppmuntring de fortjener.